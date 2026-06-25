2026 Üniversiteler Ne Zaman Kapanacak? Yaz Tatili Başlangıç Tarihi ve Sınav Takvimi

Bir öğrenci kitaplarla yürürken silueti görünüyor
2026 yaz tatili başlangıç tarihleri, üniversitelerin akademik takvimleriyle birlikte öğrenciler tarafından merak ediliyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Türkiye’deki üniversitelerin 2026 yılı yaz tatili başlangıç tarihleri, Haziran ayının son haftasına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 26 Haziran Cuma günü yaz tatilinin başlaması, üniversitelerin ne zaman kapanacağı sorusunu da gündeme getirdi.

ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİK TAKVİMLERİ NETLEŞTİ

İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi birçok üniversitenin akademik takvim bitiş tarihleri final sınavlarıyla netleşti. Birçok üniversite final sınavlarını haziran ayının son haftasında tamamlayacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

DMM’den Sahte Belge Uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında sosyal medyada dolaşıma sokulan Ankara Valiliği belgelerinin sahte olduğunu kamuoyuna duyurdu. Belgelerin resmi format ve nitelikten uzak olduğu vurgulandı.
Manşet

Trump, İran’ı Ateşkesi İhlal Etmekle Suçladı

Trump, İran'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin hedef alındığını açıkladı. Paylaşımında İran'a ait 4 dronun tankeri vurduğunu söyledi.
Manşet

Kadir İnanır Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede bir aydan uzun süredir entübe tedavisi görüyordu ve bugün hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe edilmişti.
Manşet

Macaristan Euroya Geçiş Hedefini Açıkladı

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin 2030 yılı civarında Euro Bölgesi'ne katılmak için gerekli koşulları sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Magyar, Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında bu hedefi duyurdu.
Manşet

2026 Dünya Kupası’nın En Zengin Futbolcuları Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran akşamı başladı ve üç ülkede 48 takım mücadele ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 1.284 futbolcu yer alıyor.