2026 Üniversiteler Ne Zaman Kapanacak? Yaz Tatili Başlangıç Tarihi ve Sınav Takvimi

Türkiye’deki üniversitelerin 2026 yılı yaz tatili başlangıç tarihleri, Haziran ayının son haftasına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 26 Haziran Cuma günü yaz tatilinin başlaması, üniversitelerin ne zaman kapanacağı sorusunu da gündeme getirdi.

ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİK TAKVİMLERİ NETLEŞTİ

İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi birçok üniversitenin akademik takvim bitiş tarihleri final sınavlarıyla netleşti. Birçok üniversite final sınavlarını haziran ayının son haftasında tamamlayacak.