2026 Yılında Bebek İsimlerinde Tercihler Belli Oldu

2026-yilinda-bebek-isimlerinde-tercihler-belli-oldu

2026 yılına hareketli bir gündemle adım atan Türkiye, yeni yılın ilk günlerinde ailelerin bebek isimleri konusundaki tercihlerine dair dikkat çekici verileri açıkladı. Hem geleneksel hem de son dönemlerde popülerleşen isimler, listeyi doldurarak bu alandaki değişimleri gözler önüne serdi.

KIZ BEBEK İSİMLERİNDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

2025 yılında kız bebek isimleri arasında en popüler tercih Asel oldu. Zeynep ve Defne, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sıralamanın üstlerinde kalarak tercih edilmeye devam etti.

ERKEK BEBEK İSİMLERİNDE ALPARSLAN ÖNE ÇIKTI

Erkek bebek isimlerinde ise Alparslan, listenin başında açık ara farkla yer aldı. Aileler tarafından en çok tercih edilen isimler arasında Yusuf ve Göktuğ da dikkat çekti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ İSİMLERİ

2025 yılında kız bebeklerde en çok tercih edilen isimlerin sıralaması ve tercih edilme sayıları ise şu şekilde oluştu: Asel (8.114), Zeynep (7.614), Defne (6.895), Zümra (5.382) ve Asya (5.224).

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK İSİMLERİ

2025 yılı itibarıyla erkek bebeklerde en popüler isimler ve tercih edilme sayıları ise şu şekilde sıralandı: Alparslan (8.957), Yusuf (5.538), Göktuğ (5.361), Ömer Asaf (4.902) ve Miraç (4.533).

