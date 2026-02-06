2026 Yükseköğretim Sınavı İçin Başvurular Başladı

2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

2026 yılına ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav için başvuruların 6 Şubat’tan itibaren alındığını duyurdu.

BAŞVURULAR 2 MART’A KADAR DEVAM EDECEK

Merkez tarafından yapılan açıklamada, adayların sınav başvurularını 2 Mart tarihine kadar gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Adayların başvurularını ÖSYM’nin belirlediği başvuru merkezleri vasıtasıyla ya da ais.osym.gov.tr web adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecekleri bildirildi.

SINAV ÜCRETİ OTURUM BAŞINA 700 LİRA

Sınav için belirlenen ücret ise oturum başına 700 lira olarak belirlendi. Adayların bu ücretin ödemesini de sürecin bir parçası olarak tamamlamaları gerekecek.

