2026 Zirvesi Ankara’da Gerçekleşecek

2026 ZİRVESİ ANKARA’DA DÜZENLENECEK

NATO’nun sosyal medya hesabından alınan bilgilere göre, 2026 zirvesinin Ankara’da gerçekleştirileceği açıklanıyor. Bu paylaşımda şu ifadeler kullanılıyor: “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde düzenleneceğini duyurdu.”

BEŞTEPE KÜLLİYESİ’NDE OLACAK

Zirve, önemli kararların alınacağı ve uluslararası güvenlik politikalarının tartışılacağı bir platform işlevi görecek. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bu zirve, stratejik anlamda önemli bir konumda bulunuyor.