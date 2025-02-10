21 Yaşındaki Gassala Arkadaşlarından İlginç Vasiyetler

GASSALLIK MESLEĞİNE HEVESLE YAKLAŞIYOR

Hatay’da gassal olarak bir yılını dolduran 21 yaşındaki Nihat Ateş, mesleğini tutkuyla sürdürdüğünü belirtiyor. Arkadaşlarının, ölmeden önce kendilerini yıkayıp defnetmeleri için vasiyette bulunduğunu kaydediyor. Ailesinin “imam ol” baskısına rağmen, gassallığı tercih eden Ateş, “2017 yılında hafızlığa gittim ve 2021 yılında bitirdim. Gassallık mesleğine ilgi duydum. Mevlüt hocam daha önce gassal olmuştu, onunla birlikte deneyimlemek istedim. 20 yaşında gassallığa başladım ve 1 yıldır da bu işi yapıyorum” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

İMAMLIK YERİNE GASSALLIK SEÇİMİ

Antakya’da yaşayan Nihat Ateş, 2017’de hafızlık eğitimi almaya başlayarak 4 yıl sonra hafız oldu. Aile beklentisine karşı kendi tutkusu olan gassallığı seçti. Mesleğe 20 yaşında adım atan Ateş, şu anda Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nda gassallık yapıyor. Ailesinin mesleğine karşı olan tepkisini değerlendirerek, “Onlarla bu konuyu önceden görüştüm. İçimde bir heves var, bunu yapacağımı söyledim. Onlar da ‘Tamam’ dedi” diyor.

VASİYETLER VE GASSALLIK HAKKINDA DÜŞÜNCELER

İnsanların ölümden sonra kendileri için yıkama vasiyeti bıraktığını paylaşan Ateş, “Ben gassalım dediğimde gülüyorlar ama bu, gülünecek bir iş değil” diye ekliyor. Gassallık üzerine düşüncelerini şöyle aktarıyor: “Gassallık zor bir meslek ve dışarıdan bakıldığında anlaşılan bir tarafı yok. Ben bu mesleği içten bir istekle seçtim. İmamlık yerine gassallığı tercih ettim. Evlilik kaygım yok, Rabbim kısmet ederse olur. 1 yıl içinde binin üstünde cenaze yıkadım. İlk başlarda değişik cenazelerle karşılaştım ama hocalarım sayesinde bu süreci atlattım.”

ARKADAŞLARINDAN ALDIĞI DESTEK VE KORKULAR

Arkadaşlarına gassal olduğunu söylemesini, onların garipsemediğini ve hafız olması nedeniyle olumlu karşıladıklarını dile getiriyor. Kendi ortamında gassallık yapan arkadaşlarını bu işe çekmeye çalıştığını ancak korktuklarını belirtiyor. “Cenaze yıkarken beni göreceklerini söyledim ama hiçbiri gelmedi” diyor. Arkadaşlarının kendisinden yıkama isteği olduğunu da ekleyerek, “Beni sen yıkayacaksın, ölünce de şu mezarlığa koy diye vasiyet ediyorlar” şeklinde ifade ediyor.