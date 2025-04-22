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23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsiz

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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu milli bayram, tüm dünya çocukları tarafından da kutlanıyor.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği 23 Nisan’da, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÜCRETSİZ OLACAK HATLAR

Cumhurbaşkanı kararı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz hale geliyor.

ÖNEMLİ

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23 Nisan’da Ulaşım Ücretsiz Olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu uygulama duyuruldu.
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8 Kulüp PFDK’ye Sevk Edildi

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