23 Yılda 4 Bin 75 Köprü İnşa Edildi

TÜRKİYE’NİN KÖPRÜ PROJELERİ HIZLA İLERLİYOR

Türkiye, son yıllarda ulaştırma alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdi ve köprü projelerine özel bir önem verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin karayolu ulaşım altyapısında kritik rol oynayan köprü projeleri hakkında bilgiler sundu. Uraloğlu, son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin ortadan kaldırıldığını ve inşa edilen köprülerle ülkenin farklı bölgelerinin yeniden birbirine bağlandığını belirtti. “2002’de Türkiye’de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunuyordu. Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek, köprü sayısını 10 bin 42’ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdık” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, ekleyerek, “Eğer bu köprüler art arda sıralansaydı, turizmin başkenti Antalya’dan İpsala Sınır Kapısı’na yani Yunanistan’a kadar kesintisiz ulaşım sağlanabilirdi.”

KÖPRÜLERLE ŞEHİRLERİ BİRLEŞTİRİYORUZ

Uraloğlu, köprülerle vadileri ve nehirleri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini dile getirerek, Türkiye’nin ulaşımdaki fiziksel engellerin yanı sıra mühendislik alanındaki sınırlarını da aştığını vurguladı. Dünyada ilkleri gerçekleştirdiklerine işaret ederek, “Uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda” değerlendirmesinde bulundu.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ’NÜN DÜNYA LİTERATÜRÜNDEKİ YERİ

Uraloğlu, Elazığ’daki Kömürhan Köprüsü’nün ters Y tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini hatırlatarak, “168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapının, dünya literatüründe 4’üncü sırada yer aldığını” belirtti. Ayrıca, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam 1372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün de Türkiye’nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu aktardı. Uraloğlu, “Kültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda hayata geçirilen Neonteikhos antik kentinde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprü, dünyada ilk ve tek uygulama” dedi.

Uraloğlu, köprü projelerinin yalnızca mühendislik açısından değil, aldığı ödüllerle de uluslararası alanda takdir edildiğine dair önemli bilgiler sundu. Osmangazi Köprüsü’nün Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından Üstün İnşaat Mühendisliği Başarı Ödülü’ne layık görüldüğünü söyleyen Uraloğlu, “Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu’nun toplamda 24 ödülü bulunuyor” dedi. “Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 6’sı uluslararası toplam 10 ödüle layık görüldü. Bu projelere, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Tasarım Ödülü, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği (IABSE) Üstün Yapı Ödülü, World Architecture News En İyi Köprü Ödülü gibi prestijli ödüller verildi.” Uraloğlu, eğiste Hadimi Viyadüğü’nün 2023’te, Kömürhan Köprüsü’nün ise 2024’te Uluslararası Yol Federasyonu tarafından kendi alanlarında yılın projeleri seçildiğini belirtirken, bu projelerin sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadığını, Türk mühendisliğini de uluslararası platformda temsil ettiğini vurguladı.