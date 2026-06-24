Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 24 Haziran 2026 tarihinde Milli Piyango Online ile erişime açıldı ve haftanın ilk çekilişi Sisal Şans tarafından noter heyeti huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş canlı olarak yayınlanırken kazanan numaralar hemen belli oldu.

5+1 BİLEN ÇIKMAYINCA İKRAMİYE DEVRETTİ

Bugünkü çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca 6 milyon 605 bin 365 TL ikramiye devretti. 5 bilen 5 talihli ise 43.877,25 TL kazandı. Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor. Kazanan numaralar listesi de aynı platformdan öğrenilebiliyor.