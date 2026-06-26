25 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI: İSKİ VERİLERİYLE SU SEVİYESİ SON DURUM – YÜZDE KAÇ?

İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre güncellenirken, sıcaklıkların artması ve nem oranının yükselmesiyle barajlardaki su seviyesinde düşüş yaşandı. İSKİ’nin günlük verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 70’in altına indi.
ÖMERLİ VE ELMALI BARAJLARINDA YÜKSEK DOLULUK
İstanbul’a su sağlayan en önemli barajlardan Ömerli’de doluluk yüzde 91,61, Darlık’ta yüzde 83,81 ve Elmalı’da yüzde 90,71 olarak ölçüldü.
TÜRKİYE GENELİNDE BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI
Türkiye genelinde 2025 yılında yüzde 53,2 olan barajların aktif doluluk oranı 22 Haziran itibarıyla yüzde 81,4’e yükseldi.