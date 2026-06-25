25 Haziran Resmi Gazete Atama Kararları | Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı Yayınlandı (33291 Sayılı)

T.C. Resmî Gazete başlığı ve içeriği
Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi'ne öğretim üyesi alımı için başvuruları elektronik ortamda kabul edecektir.
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25 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin yanı sıra Düzce Üniversitesi’ne öğretim üyesi alımı ilanı da yer aldı. Üniversitenin Tıp Fakültesi’ne Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için başvurular, Düzce Üniversitesi Akademik İlan Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

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