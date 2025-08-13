250 BİN ÇOCUK GIDA GÜVENSİZLİĞİ YAŞIYOR

GAZZE’DE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

Gazze’deki Filistin Hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırıları ve abluka altında bulunan Gazze Şeridi’nde “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşandığı” ifade ediliyor. Açıklamaya göre, Gazze’deki insani kriz nedeniyle 2 milyon 400 bin Filistinli sivil gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi.

250 BİN ÇOCUK TEHLİKEDE

Açıklamada, İsrail’in saldırıları ve ablukanın neden olduğu yetersiz beslenme sonucu 106’sı çocuk 235 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Hayatını kaybedenlerden 19’unun kadın ve 75’inin yaşlı olduğu bilgisi veriliyor. Gazze’de 40 bin bebeğin yetersiz beslendiği vurgulanırken, kıtlığın 5 yaş altındaki 250 bin çocuğun hayatını tehdit ettiği konusunda uyarı yapılıyor.

ACİL İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

İsrail’in Gazze’de “sistematik bir silah olarak aç bırakma politikası” uyguladığına dikkat çekiliyor. Açlığın sonuçlarının “uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali ve soykırım suçu” anlamına geldiği ifade ediliyor. Gazze’deki Filistin Hükümeti, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler’e ve insan hakları kuruluşlarına acil olarak harekete geçme çağrısında bulunuyor. Bu çağrılar, insani yardım ve ilaç girişinin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve sınır kapılarının hemen açılması talebini içeriyor.

GIDA KRİZİ DORUKTA

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Gazze’deki her üç kişiden birinin günlerdir hiç yemek yemediğini vurgulayarak, bölgede kıtlığın “en kötü senaryosunun” yaşandığını duyurmuştu. Bu durum, Gazze’deki insani krizi daha da derinleştiriyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı yoğun saldırılarına yeniden başladı. 7 Ekim 2023’ten beri düzenlenen saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli yaşamını yitirdi, 154 bin 88 kişi ise yaralandı. Ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan itibaren Gazze’ye yönelik saldırılarda 10 bin 78 kişi hayatını kaybetti, 42 bin 47 kişi yaralandı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etme niyetlerini açıkladı.