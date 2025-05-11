250 Bin Konut Hedefi Aşıldı

HAZIRLANAN PROJELER VE HEDEFLER

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde bölgede hızlı bir şekilde projeler hayata geçirildi. Bakan Kurum, deprem bölgesini asla yalnız bırakmadı ve burada çalışmaları yerinde denetleyerek inşaat süreçlerini yakından takip etti. Zaman zaman işi yavaşlatan müteahhitlere karşı tepkilerini kamuoyuyla paylaştı. Gelinen aşamada 250 bin konut sınırının aşıldığı belirtildi ve yıl sonu hedefinin 452 bine ulaşması planlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA YENİ ŞEHİRCİLİK PROJELERİ

Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta bulunduğu sırada, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı. TOKİ Başkanlığı öncülüğünde, kardeş ülke Azerbaycan ile yürütülen proje kapsamında Azerbaycan Mahallesi’nin inşa edildiğini belirtti. Bu projenin Türkiye’ye örnek olacak bir şehircilik eseri olduğunu ifade eden Kurum, 2 bin 995 konut, dükkân ve ofisin inşasının hızla sürdüğünü söyledi. “Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah yıl sonuna kadar kalan eserlerimizi de tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş, 6 Şubat’ta yaşadığımız o kara günde derin yaralar aldı, ama dizlerinin üstüne çökmedi” dedi.

Deprem bölgesinde sürdürülen çalışmalara dikkat çeken Kurum, “Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor ve alın teriyle umudu örüyor. Biliyorsunuz, teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine ulaştırdık. Buradan ilan ediyorum; inşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanı’mızın katılımıyla 250 bininci konut teslimini gerçekleştireceğiz. Allah’ın izniyle yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta yapılacak konutların tamamının inşasına başlandığını vurgulayan Kurum, 28 bin konut ve iş yerinde hayatın başladığını, yıl sonuna kadar da kentte 74 bin konut ve iş yerinin teslim edileceğini belirtti. “Tabii burada yeni uydu kentimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hatırlayacaksınız biz ‘Altınova Mahallemizde yeni uydu kentimizi kuracağız’ demiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Şu anda orada da 8 bin 500’e yakın konutumuzun inşasına olanca hızımızla devam ediyoruz” dedi.

KÜLTÜR VE TARİHİMİZE SAYGI

Kurum, medeniyetin 1000 yıllık izlerini taşıyan çarşıları da ihya ettiklerini dile getirdi. Hem geçmişin ruhunu yaşatacak hem de geleceğe ilham kaynağı olacak yapıları restore ettiklerini söyledi. “Bir yandan Kapalı Çarşı’mızda restorasyona devam ederken diğer yandan geleneksel el sanatlarının merkezi olan tarihi çarşılara da dikkat ediyoruz. Deprem bölgesindeki hiçbir vatandaşı mağdur etmeden süreçleri yürütüyoruz. Depremin ilk anlarında buradaydık, şimdi buradayız ve her bir kardeşim yuvasına girinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz” gibi açıklamalar yaptı.

TECRÜBENİN PAYLAŞIMI VE GELECEK HEDEFLERİ

Kurum, depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu vurguladı ve ülkenin daha güçlü ve dirençli hale gelmesi için mücadele edeceklerini belirtti. “Bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Herkesten de bunu bekliyoruz. Nasıl afet anında birlikteliği gösteriyorsak, afetleri önlemek için de aynı kararlılığı sergilemek durumundayız” diyerek, edindikleri tecrübeyi, birikimi tüm gücüyle başta İstanbul olmak üzere 81 ile yayacaklarını duyurdu.