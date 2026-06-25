26 Haziran 2025 Cuma Hutbesi Konusu ve Metni: ‘Aile Olmak’ – Diyanet PDF Yayınlandı

Camide bir grup insan, hutbe dinliyor
Cuma hutbesinde aile olmanın önemi ve toplumsal sorumluluk vurgulanarak, evliliklerin desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.
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26 Haziran 2026 Cuma hutbesinin konusu ve metni erişime açıldı, bu haftaki hutbede “Aile Olmak” teması işlenerek günümüzde aile değerlerinin örselendiği ve evliliklerin külfetli hale getirildiği vurgulanıyor. Hutbede yer alan ifadelerde “Milletlerin en büyük sermayesi, milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir.” denilerek evliliklere yardımın toplumsal sorumluluk olduğu belirtildi.

HUTBE METNİ PDF OLARAK YAYINLANDI

Cuma hutbesinin PDF metnine erişim sağlanabiliyor. Hutbeyle ilgili tüm detaylar bu kaynak üzerinden incelenebiliyor.

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