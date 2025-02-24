26 İlde Seçim Anket Sonuçları Açıklandı!

ANKET SONUÇLARI VE KARARSIZLAR

Erken seçim tartışmaları sürerken, anket şirketleri de gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma’nın 26 ilde yaptığı çalışmada, kararsızların oranı yüzde 37.9 olarak ölçülüyor. Bu oran, herhangi bir siyasi partinin almış olduğu oy oranından daha yüksek olmasıyla dikkat çekiyor ve seçim dinamikleri açısından önemli bir belirleyici faktör haline geliyor.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmaya göre, partilerin oy oranları şu şekilde sıralanıyor; Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1.4, . . .