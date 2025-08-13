26 Milyon Yıllık Balina Türü Bulundu

26 MİLYON YIL ÖNCEKİ KEŞİF

Bilim insanları, Avustralya’nın kıyılarında yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşamış olan keskin dişli bir balina türünü keşfetti. Bu balina fosili, 2019 yılında Avustralya sahilinde yürüyüş yapan bir kişi tarafından bulundu. Fosilin bilimsel değerini anlayan kişi, parçaları Victoria Müzesi’ne bağışladı.

AVCI DENİZ MEMELİSİ

Araştırmalar sonucunda “Janjucetus dullardi” ismi verilen bu türün, günümüzdeki dişsiz balinalardan farklı olarak keskin dişlere sahip bir avcı deniz memelisi olduğu belirlendi.

GENÇ VE İYİ KORUNMUŞ

Yaklaşık 2 metre uzunluğu olduğu için genç olarak sınıflandırılan balina fosilinin kafatasının bazı parçaları, kulak kemikleri ve dişleri ile bugüne kadar bulunan en iyi korunmuş soyu tükenmiş balina familyasına ait örneklerden biri olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu balina türünün yaklaşık 26 milyon yıl önce yaşadığını belirtti.

SEVİMLİ GÖRÜNSE DE ZARARLI

Victoria Müzesi Araştırma Enstitüsü ve Monash Üniversitesinden Ruairidh Duncan, “Bu küçük balina, büyük gözlere ve keskin dişlerle dolu bir ağza sahipti. Bir çeşit köpek balığı gibi düşünebilirsiniz. Küçük ve sevimli görünüyor ama kesinlikle zararsız değil” şeklinde açıklamada bulundu. Araştırmanın bulguları, “Zoological Journal of the Linnean Society” dergisinde yayımlandı.