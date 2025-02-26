26 Şubat’ta Hangi İllerde Okullar Tatil?

OKUL TATİLLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, birçok ilde eğitim durumu değişti ve okullar tatil edildi. Ordu, Giresun, Samsun, Rize, Trabzon, Artvin, Sinop ve Bartın valilikleri, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Öğrenciler ve veliler, “26 Şubat’ta okullar tatil mi?” sorusunun cevabını ararken, resmi açıklamalar üzerindeki bilgiler netleşti.

ORDU’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ordu Valiliği, kar yağışının ardından meydana gelen don ve buzlanma sebebiyle 14 ilçede tamamıyla, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitime ara verildiğini bildirdi. Tamamen tatil edilen ilçeler arasında; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey yer alıyor. Kısmi tatil ise Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde gerçekleşiyor. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı aktarıldı.

GİRESUN’DA KAR TATİLİ İLAN EDİLDİ

Giresun Valiliği, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra, Giresun merkez, Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde belde ve köy okullarında da eğitim durduruldu.

SAMSUN’DA TATİL İLANI

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 26 Şubat’ta il genelinde tüm resmi ve özel okulların, kreşlerin ve kursların tatil edildiğini belirtti. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı da vurgulandı. Rize’de yoğun kar yağışı nedeniyle ise 99 köy yolu ulaşıma kapandı ve il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilik, çığ riski ve buzlanma sebebiyle tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağını ifade etti.

TRABZON’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Trabzon’da Köprübaşı ilçesinde bütün okullar tatil edilirken, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

SİNOP VE ARTİN’DE EĞİTİM DURDU

Sinop’ta Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde tüm okullar tatil edildi. Merkez, Durağan ve Gerze ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim alan öğrenciler için tatil ilan edildi. Artvin’de, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle okullar 1 gün daha kapalı kalacak.

VAN VE IĞDIR’DA KAR ENGELİ

Van’ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki bazı köylerde de eğitime ara verildi.

26 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji’ye göre 26 Şubat’ta ülkede kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski devam edecek. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.