27 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

İSTANBUL’DA FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İstanbul’da, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme” ile “Silahla tehdit” suçları nedeniyle toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü Necdet Ö., Dolapdere’deki pazar tezgahında düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜNÜN YERİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Necdet Ö.’nün Beyoğlu’nda pazar tezgahı başında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Polisin yürüttüğü operasyonda, hükümlü Necdet Ö., Dolapdere’de tezgahta satış yaptığı esnada yakalandı.

CEZAEVİNE YOLCULUK

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Necdet Ö.’nün, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme” ve “Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit” suçları nedeniyle 8 Şubat 2024 tarihinden beri arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Necdet Ö. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.