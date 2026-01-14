Nazillispor’un Zorlu Günleri Devam Ediyor

nazillispor-un-zorlu-gunleri-devam-ediyor

Son zamanlarda birçok zorluğun üst üste geldiği Nazillispor, amatör kümeye düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz hafta U19 takımıyla mücadele ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor maçında 8-1’lik hezimet yaşayan takım, oyuncularının forma numaralarını bantla oluşturmak zorunda kaldı.

NAZİLLİSPOR’DA ZOR GÜNLER

Bu sezon, stadyumun kapatılması ve kiracısı olduğu belediye tesislerinden çıkarılması gibi olumsuzluklarla karşılaşan Nazillispor, ilçeden taşınmak durumunda kaldı. Takım, bahisten ceza alan futbolcuları, şike iddialarıyla tutuklanan başkanı ve eski teknik direktörüyle büyük bir krizin içerisinden geçiyor.

FORMA BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Devre arasında lige veda etme kararına rağmen U19 ile yarışmaya devam eden Nazillispor, maddi sıkıntılar nedeniyle oyunculara forma bulmakta güçlük çekiyor. Ayvalıkgücü ile oynanan maçta, iki futbolcu sahada forma numaralarını bantlanmış şekilde taşırken, bazı oyuncular antrenman ısınmalarını kendi ceketleriyle gerçekleştirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kuruluş Orhan’a Yeni İsimle Büyüyen Kadro

Kuruluş Orhan dizisinin 10. Bölümü, yeni kadro üyesiyle dikkatleri üzerine çekecek. İzleyiciler, bu bölümü merakla bekliyor.
Gündem

Mozambik’te Timsah Saldırıları Artıyor: İki Ölü Var

Mozambik'te meydana gelen sel felaketi sonrasında timsahların saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Gündem

Galatasaray’dan Fabian Ruiz Hamlesi: Transfer Hız Kazandı

Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, transfer hamlelerine hız verdi. Sarı-kırmızılıların hedefinde Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz'in transferi var. Bu adımla olumsuz durumu düzeltmeyi amaçlıyorlar.
Gündem

Maximilian Ibrahimovic Ajax’a Kiralık Transfer Oldu

Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian, sezon sonuna kadar Milan'dan Ajax'a kiralık olarak transfer oldu.
Gündem

Adana’da Yasa Dışı Silah Operasyonunda Dört Kişi Tutuklandı

Adana'da yapılan operasyonda, bir evde kalaşnikof tüfek, el bombası ve mühimmat ele geçirildi. 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.