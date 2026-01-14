Nazillispor’un Zorlu Günleri Devam Ediyor

Son zamanlarda birçok zorluğun üst üste geldiği Nazillispor, amatör kümeye düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz hafta U19 takımıyla mücadele ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor maçında 8-1’lik hezimet yaşayan takım, oyuncularının forma numaralarını bantla oluşturmak zorunda kaldı.

NAZİLLİSPOR’DA ZOR GÜNLER

Bu sezon, stadyumun kapatılması ve kiracısı olduğu belediye tesislerinden çıkarılması gibi olumsuzluklarla karşılaşan Nazillispor, ilçeden taşınmak durumunda kaldı. Takım, bahisten ceza alan futbolcuları, şike iddialarıyla tutuklanan başkanı ve eski teknik direktörüyle büyük bir krizin içerisinden geçiyor.

FORMA BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Devre arasında lige veda etme kararına rağmen U19 ile yarışmaya devam eden Nazillispor, maddi sıkıntılar nedeniyle oyunculara forma bulmakta güçlük çekiyor. Ayvalıkgücü ile oynanan maçta, iki futbolcu sahada forma numaralarını bantlanmış şekilde taşırken, bazı oyuncular antrenman ısınmalarını kendi ceketleriyle gerçekleştirdi.