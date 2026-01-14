Mozambik’te Timsah Saldırıları Artıyor: İki Ölü Var

GÖKYÜZÜ BAZI BÖLGELERDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA NEDEN OLDU

Ulusal medyada çıkan haberlere göre, Gaza eyaletinin Chibuto ilçesinde yoğun yağışların ardından taşan nehirler, timsahların ortaya çıkmasına yol açtı. Chibuto Kaymakamı Cacilda Banze, su seviyesinin artış göstermesiyle birlikte timsah saldırılarının sıklaştığını ifade etti. Timsah saldırıları sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin ağır yaralandığını belirten Banze, ayrıca sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin mahsur durumuna düştüğünü söyledi.

Ulaşımın Sınırlı Olduğu Bölgeler Mevcut

Massingiri Kaymakamı Sergio Costa da bazı yerlerde ulaşımın sadece teknelerle mümkün olduğunu açıkladı. Yetkililer, yaşanan sellerin evlere ve tarım alanlarına büyük zarar verdiğini vurgulayarak, on binlerce kişinin gıda ve temel ihtiyaçlara erişimde zorluklar yaşadığını belirtti. Banze, yoğun yağışların devam etmesinin beklendiği uyarısında bulundu.