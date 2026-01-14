Maximilian Ibrahimovic Ajax’a Kiralık Transfer Oldu

İsveçLI FUTBOLCU OĞLUNU AJAX’A KİRALADI

İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in oğlu Maximilian Ibrahimovic, sezon sonunda kadar İtalyan takımı Milan’dan Hollanda kulübü Ajax’a kiralanıyor.

AJAX, KİRA ANLAŞMASINI DUYURDU

Hollanda kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, “Ajax, 19 yaşındaki forvet Maximilian Ibrahimovic’in Milan’dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı” ifadesine yer verildi. Ayrıca, “Kiralık anlaşması, bu sezon sonuna kadar altı ay sürecek. Anlaşmada, Ajax’ın satın alma opsiyonu da bulunuyor” bilgisi paylaşıldı.