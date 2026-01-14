Galatasaray’dan Fabian Ruiz Hamlesi: Transfer Hız Kazandı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olmasının ardından taraftarların yönetim aleyhine gösterdiği tepkiyi dikkate alarak transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, yaşanan olumsuz atmosferi olumlu hale getirmek amacıyla transfer hamlelerini artırma kararı aldı.

HEDEFTE FABIAN RUIZ VAR

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce ilgilendiği Paris Saint-Germain oyuncusu Fabian Ruiz için yeniden harekete geçiyor. Kulislere sızan bilgilere göre, sezon sonu belirli koşulların devreye girmesiyle birlikte, Fabian Ruiz’i transfer etmek isteyen takımlar, 30 milyon euro karşılığında İspanyol orta sahayı kadrolarına katma imkanına sahip olacak.

