27 Yıl Hapis Cezası Olan Necdet Ö. Pazarda Yakalandı

İSTANBUL’DA FIRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İstanbul’da ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme’ ile ‘Silahla tehdit’ suçları nedeniyle 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Necdet Ö. Dolapdere’de bir pazar tezgahında yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜNÜN YERİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari olan hükümlüleri yakalamak amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Necdet Ö.’nün Beyoğlu’nda olduğuna dair bilgi aldı. Elde edilen istihbarat doğrultusunda, Necdet Ö.’nün Dolapdere’de pazarcılık yaptığı belirlendi.

YAKALAMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda Necdet Ö.’yü pazar tezgahı başında satış yaparken gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen Necdet Ö.’nün 8 Şubat 2024 tarihinden beri arandığı, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ ve ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit’ suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.