28 Temmuz 2026 Son Depremler: Nerede ve Kaç Büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Listesi

Deprem dalgalarını gösteren bir seismograf grafiği
Son dakika depremleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncellenerek vatandaşların bilgisine sunuluyor.
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Türkiye genelinde meydana gelen son dakika depremleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından an be an kaydedilmeye devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğunu araştırıyor. 28 Temmuz 2026 tarihli güncel AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem sorgulama ekranı paylaşıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE DEPREM TAKİBİ SÜRÜYOR

Deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye güncellenerek kamuoyuna sunuluyor. Vatandaşlar, sarsıntı hissettikleri bölgelerdeki deprem bilgilerine anında ulaşabiliyor.

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