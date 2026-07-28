14 Şehirde Uyuşturucu Operasyonu: 382 Şüpheli Gözaltında

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Uyuşturucu operasyonu sırasında güvenlik güçleri bir arada duruyor
Gaziantep merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 382 kişi gözaltına alındı ve 548 şüpheli belirlendi.
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Gaziantep merkezli 14 şehirde düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 548 şüpheli belirlenirken 382 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Operasyon altı ay süren teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirildi.

382 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 75’i cezaevinde bulunuyor. 382 şüpheli Gaziantep merkezli 14 şehirde gözaltına alındı. 91 şüpheli hakkında işlemler sürüyor. Bunlardan dördü yurt dışında firari durumda.

BAKAN GÜRLEK TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı. Soruşturmayı titizlikle yürüten başsavcılığıma teşekkür ediyorum. Operasyonu başarıyla icra eden emniyet müdürlüğüme teşekkür ediyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığıma teşekkür ediyorum. Süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerime teşekkür ediyorum.

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