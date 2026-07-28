Hastane Otoparkında Sürücü Valeyi Ezmeye Çalıştı

10 Temmuz Cuma sabahı saat 05.00 sıralarında Kağıthane’de bir özel hastanenin acil servisine hasta getiren sürücü, otoparktan çıkarken vale ile ücret tartışması yaşadı. Araca giriş yaptığı sırada görevli bulunmadığını belirtti. Yaklaşık 2,5 saat hastanede bekledikten sonra çıkış yapmak istedi.

VALE ÇIKIŞI DUBALARLA ENGELLEDİ

Vale tartışma sırasında sürücüden otopark ücreti talep etti. Sürücü hasta getirdiğini söyleyerek ücret talebine itiraz etti. Bunun üzerine vale otomobilin önüne duba koydu. Sürücü çıkış yapmaya çalışınca vale aracın önüne geçti. Sürücü de otomobilini valenin üstüne doğru sürerek uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.