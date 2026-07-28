YKS Tercihleri Başlıyor, 16 Yeni Bölüm Eklendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 21 Temmuz’da açıklanmasının ardından yaklaşık 2,5 milyon aday sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarını öğrenerek başarı sıralamalarını gördü. Şimdi üniversite hayalleri için tercihte bulunacaklar. Tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM KILAVUZU YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026-YKS Kılavuzu’nu yayımladı. Adaylar tercihlerini internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak. ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması da kullanılabilecek. Her aday en fazla 24 tercihte bulunabilecek.

TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ PROGRAMLAR TERCİHE SUNULDU

YÖK yükseköğretimde dönüşüm sürecini hızlandırarak yeni programlar açıyor. Yapay zeka, siber güvenlik ve veri bilimi gibi alanlar öne çıkıyor. Havacılık ve dijital dönüşüm odaklı bölümler de var. Geleceğin mesleklerine yönelik programlar arasında yapay zeka mühendisliği bulunuyor. Siber güvenlik, büyük veri analistliği ve dijital dönüşüm elektroniği de tercih edilebilecek. Bu yıl tercih kılavuzuna 16 yeni program daha eklendi. Bunlar arasında tarih ve yapay zeka bölümü de var. Felsefe ve yapay zeka ile biyoteknoloji ve genetik de listede yer alıyor. Dijital oyun teknolojileri ve mobil güvenlik teknolojileri de yeni programlar arasında. Gençler bu alanlara yoğun ilgi gösteriyor. Yeni açılan bölümler tercih listelerinde üst sıralara çıkıyor. Öğrenciler savunma sanayisi, havacılık ve yazılım gibi sektörleri hedefliyor. Yükseköğretimde dönüşüm kapsamında öğrenciler eğitim sırasında staj yapıyor. Laboratuvar ve sektör temelli uygulamalarla iş dünyasına hazırlanıyor. Savunma sanayisi ve veri teknolojileri alanında programlar geliştiriliyor. Öğrenciler üretim süreçlerini doğrudan deneyimliyor. Bu model yükseköğretimi beceri temelli bir yapıya dönüştürüyor. Türkiye’nin teknoloji üretim kapasitesine katkı sağlanması hedefleniyor.

YENİ PROGRAMLAR 7 KAT BÜYÜDÜ

YÖK Başkanı Erol Özvar planlamada birçok kriteri dikkate aldıklarını söyledi. Son 3 yılda 70’e yakın yeni program açıldı. Yapay zeka programlarının sayısı 171 üniversitede 785’e ulaştı. Özvar eğitim kapasitesinin 7 kat büyüdüğünü belirtti. Programlar ilk mezunlarını vermeye başladı. 2026-2027 yılında 7’si lisans olmak üzere 16 yeni program öğrenci kabul edecek. Özvar programların büyük ilgi gördüğünü aktardı. “Bu tablo gençlerimizin geleceğin mesleklerine bilinçli yöneldiğini göstermektedir.” dedi. “Adaylarımıza yeni programları dikkatlice incelemelerini tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı. Özvar tercih döneminde bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğünü de kaydetti.