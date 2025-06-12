3 Arkadaş, İki Farklı Olayda Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz’e tabancayla bir dizi ateş açtı. Adnan Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı.

EĞİTİM VE POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Saldırının ardından Aziz Asma kaçtı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne taşındı.

KURTARILAMAYAN YARALI

Tedavi altına alınan yaralılardan Adnan Pekgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan saldırının sonrasında yakalanan Aziz Asma, mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

TRAFFİK KAZASI GERÇEKLEŞTİ

Bu olayın üzerinden 4 gün geçtikten sonra, Adnan Pekgöz’ün arkadaşları olan Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz’in içinde bulunduğu otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolu üzerindeki Üçyolu mevkisinde plakalı bir hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada Bünyamin Pektaş yaşamını yitirdi, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAYIPLAR ARTIYOR

Hastanede tedavi gören Oruç Eviz, bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oruç Eviz’in cenazesi, arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş’ın da toprağa verildiği Karabağlar beldesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.