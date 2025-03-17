3 Askerin İnfazı ve Gerilim Tırmanışı

HİZBULLAH’IN KAÇIRMA EYLEMİ

Hizbullah, Humus’un batı kırsalındaki Sed Zita köyünde Suriye ordusuna ait askeri bir noktaya kurduğu pusu sonucunda 3 askeri kaçırarak Lübnan topraklarında infaz etti. Bu olayın ardından Suriye ordusu, Lübnan’ın Hermel bölgesindeki Hizbullah mevzilerine yönelik top ve roket atışları gerçekleştirdi. Suriye devlet haber ajansı SANA’nın bildirdiğine göre Savunma Bakanlığı, “Hizbullah milislerinden bir grup, Suriye-Lübnan sınırında Suriye ordusunun üç mensubunu kaçırdı. Daha sonra onları Lübnan topraklarına götürerek ortadan kaldırdı” ifadesini kullandı. Olayın Humus’un batısındaki Zeya Barajı yakınlarında meydana geldiği belirtilirken, “Hizbullah milislerinin bu tehlikeli tırmanışının ardından Savunma Bakanlığı gerekli tüm önlemleri alacaktır” denildi. İlgili bakanlık, sınıra destek kuvvet gönderdiğini de açıkladı.

HİZBULLAH’TAN YALANLAMA

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, Suriye güvenlik güçleriyle ya da Suriye topraklarındaki herhangi bir çatışmaya karışmadığını belirtti. Hizbullah, “Bugün Lübnan-Suriye sınırında meydana gelen olaylarla herhangi bir bağlantımız olduğunu kategorik olarak reddediyoruz” dedi. Ayrıca, “Hizbullah’ın Suriye topraklarındaki hiçbir olayla ilişkisi olmadığına dair daha önceki açıklamalarımızı teyit ediyoruz” şeklinde bir ifadeye yer verildi. Lübnan devlet haber ajansı NNA, Suriye topraklarından ateşlenen roketlerin Lübnan’ın sınıra yakın Kasr köyüne düştüğünü duyurdu. Hizbullah da bu durumu doğrulayarak, “Suriye toprakları içindeki Kusayr kırsalından ateşlenen bir dizi roket sınır kasabası Kasr’a düştü” açıklamasını yaptı. Ancak detaylar hakkında daha fazla bilgi vermedi. Hizbullah, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik olarak militanlar tarafından düzenlenen yıldırım harekâtından önceki en önemli destekçilerden biriydi.

SURİYE YETKİLİLERİNDEN SUÇLAMALAR

Suriye’nin yeni yetkilileri, geçtiğimiz ay sınır vilayeti Humus’ta silah ve mal kaçakçılığı için kullanılan yolları kapatmayı amaçlayan bir güvenlik kampanyası başlattıklarını duyurdu. Söz konusu yetkililer, Hizbullah’ı saldırı düzenlemekle suçlayarak, “Hizbullah, sınır ötesi kaçakçılık çetelerine destek veriyor” ifadesinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya televizyonunun aktardığına göre, Suriye-Lübnan sınırında Suriye güçleri ile Hizbullah grubu arasında çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalarda en az bir Suriye askerinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda askerin yaralandığı ileri sürüldü.

LÜBNAN ORDUSU HAREKETE GEÇTİ

El Arabiya ile konuşan ancak ismini vermeyen bir Lübnan ordusu kaynağı, “Şafaktan itibaren birliklerimiz Suriye’den gelen ateş kaynaklarına karşılık vermeye başladı” dedi. Aynı kaynak, ordunun Suriye’den gelen tüm ateş kaynaklarına karşılık verme emri aldığını da belirtti. Savunma Bakanlığı ise Humus’un batı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına yönelik takviye konvoyları gönderdi. Bu konvoylar, zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat içeriyor. Ayrıca, Savunma Bakanlığına ait SİHA’lar da Hizbullah’ın sızdığı noktaları gözlemliyor. Suriye ordusunun Humus ili askeri komutanlarından Mahir Zuvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın sınır hattına yakın çeşitli köylere havan saldırıları gerçekleştirdiğini ve bu saldırılar sonucunda siviller arasında yaralananların olduğunu ifade etti. Zuvani, ilerleyen süreçte Suriye-Lübnan sınır hattının güvenliğini sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler yapılacağını da kaydetti.