“3 Ayda 855 Bin 429 Kişi Geldi”

ANTALYA’DA TURİST SAYISINDA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ

Antalya’ya 2025 yılının ilk üç ayında gelen toplam turist sayısı 855 bin 429 olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik bir düşüşe işaret ediyor. Turistlerin 694 bin 254’ünü yabancı ziyaretçiler, 161 bin 175’ini ise yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oluşturdu. 2024’ün ocak-mart döneminde kente 1 milyon 5 bin turist gelmişti.

YABANCI TURİSTLERDE YÜZDE 20 GERİLEME

Antalya’da yabancı turist sayısındaki düşüş yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 858 bini aşan yabancı turist sayısı, bu yıl 694 bine kadar geriledi. Buna karşılık, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 9 artışla 161 bine ulaştı.

MART AYINDA TURİZMDE KESKİN DÜŞÜŞ

2025 yılı Mart ayında Antalya’ya gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 azalarak 365 bin 784 oldu. Bu turistlerin 321 bin 593’ü yabancı, 44 bin 191’i ise vatandaş ziyaretçilerden oluştu. 2024 Mart’ında kente 506 bin turist gelmişti.

ALMAN VE RUS TURİSTLERDE BELİRGİN AZALMA

Mart ayında en fazla turist gönderen ülke 98 bin kişiyle Almanya oldu. Ancak Alman turist sayısı geçen yıla göre yüzde 46 düşüş gösterdi. Rusya’dan gelen turist sayısı ise 58 bin 193 olarak kaydedilirken, yüzde 11’lik bir gerileme yaşandı. İngiltere’den gelen 58 bin 564 turistle yüzde 15’lik düşüş dikkat çekti.

POLONYA DIŞINDA TÜM ÜLKELERDE DÜŞÜŞ

Ocak-mart döneminde Polonya, Antalya’ya turist gönderen ülkeler arasında tek artış yaşanan ülke oldu. Polonyalı turist sayısı yüzde 7 artışla 37 bin 487’ye ulaştı. Buna karşılık, İran’dan gelen turist sayısı yüzde 40 düşüşle 18 bin seviyesinde kaldı.

DİĞER ÜLKELERİN TURİST VERİLERİ

Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ve değişim oranları şöyle:

“Kazakistan 16 bin 443 kişi, yüzde 1 düşüş. Ukrayna 16 bin 110 kişi, yüzde 4,8 düşüş. Hollanda 12 bin 827 kişi, yüzde 3 düşüş. Avusturya 9 bin 308 kişi, yüzde 8 düşüş. Belçika 8 bin 842 kişi, yüzde 25 düşüş. Fransa 8 bin 437 kişi, yüzde 3 düşüş. İsviçre 8 bin 424 kişi, yüzde 9,7 düşüş. Danimarka 8 bin 319 kişi, yüzde 35 düşüş. Kırgızistan 7 bin 517 kişi, yüzde 1 düşüş. Norveç 6 bin 960 kişi, yüzde 4,5 düşüş. İsveç 6 bin 264 kişi, yüzde 17 düşüş. Romanya 5 bin 337 kişi, yüzde 0,3 artış.”