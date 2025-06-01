3 Şüpheli Hakkında Tutuklama Kararı

GAZİANTEP’TE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. liderliğindeki altı şüphelinin kurduğu suç örgütü üzerinden çek ve senet dolandırıcılığı ile tefecilik yaptığını ortaya çıkardı. Yapılan detaylı araştırmaların ardından şüphelilere karşı eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonda, suç örgütü lideri M.B. ile birlikte H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö. yakalandı. Ancak, E.U. adresinde bulunamadı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 81 farklı kişi adına düzenlenmiş toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL olan senetler, 100 boş senet, 888 bin 990 TL değerinde ziynet eşyası, 33 kişiye ve bankalara ait banka kartı, 32 çek fotokopisi, 7 boş çek koçanı, 11 tapu, 41 farklı kişilere ait kaşe, 6 pos cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hesap defteri ve 1 banka dekontu ele geçirildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma sürecinde, şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplam 50 milyon TL değerindeki mal varlığı olduğuna dair tespit yapıldı. Bu kapsamda, 8 araç, 4 daire ve villa, 1 tarla ve banka hesaplarında bulunan 2 milyon TL değerindeki dövize el konuldu.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri M.B., H.İ.B. ve O.O. tutuklandı. N.B. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamındaki arama çalışmaları, adresinde bulunamayan E.U. için devam ediyor.