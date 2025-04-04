“3 Tanığın İfadesi Ortaya Çıktı.”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN İMAMOĞLU VE 99 ŞÜPHELİ HAKKINDA YÜRÜTTÜĞÜ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor.

SEV REKLAMCILIK ŞİRKETİ ÇALIŞANI TANIK A.Ş’NİN İFADELERİ

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen A.Ş, 2019-2023 yılları arasında Sev Reklamcılık Şirketi’nde müdür olarak çalıştığını, şirketin ortaklarının Alihan Aydın, Alper Aydın ve Ahmet Uruç olduğunu belirtti. A.Ş, şirketin İBB’den ihale aldığını görmediğini, 2023’te ayrılıp kendi şirketini kurduğunu söyleyerek, “Ben ayrıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi veya iştiraklerinden ihale almış olabilirler, bu konuda bilgim yok. Açık hava reklam ihalelerini genelde Advercity, İlbak ailesinin şirketleri, Subaşı ailesinin şirketleri ve Urban Medya gibi büyük firmalar alırdı. Bu şirketler dışında ihale alan pek olmazdı. Büyük firmalar da bu ihaleleri başka şirketlere bırakmazdı.” dedi.

KÜLTÜR AŞ ÇALIŞANI TANIK O.C’NİN BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ TOPLANTILARA DAİR İFADESİ

Tanık O.C, 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Kültür AŞ’de sözleşmeli memur olarak göreve başladığını anlattı. İşe başladığında Kültür AŞ Genel Müdürü ve İletişim Koordinatörü Serdal Taşkın’ın 2 yıl boyunca makam şoförlüğünü yaptığını belirten O.C, şu anda Kültür AŞ’nin Türk Dünyası Kültür Mahallesi Müzesi’nde sorumlu olarak çalıştığını söyledi.

O.C, Taşkın’ın şoförlüğünü yaptığı dönemde sürekli yanında olduğu için nereye gittiği, kimlerle görüştüğü ve nerelerde toplantı yaptığına dair bilgisi olduğunu aktararak, “Serdal Taşkın, açık hava reklam işleriyle ilgili Ekrem İmamoğlu’nun ekibindeki Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Koksal, Necati Özkan ve Fatih Keleş ile haftada en az iki gün Beylikdüzü’ndeki Mado’da toplanırdı. Mado’nun alt katında halka kapalı bir oda vardı, orada buluşurlardı. Biz de Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet ile dışarıda beklerdik.” dedi.

TOPLANTILARDA USULSÜZ İŞLER KONUŞULDUĞU İDDİASI

O.C, bu toplantılarda açık hava reklamlarıyla ilgili iş, ihale ve gayrimeşru konuların konuşulduğunu belirterek, “Toplantı sonrası Murat Ongun ve Serdal Taşkın, içinde para olduğunu düşündüğüm çantalarla çıkardı. Bazen bu çantaları Taşkın’ın Vakıfbank Nişantaşı Şubesi’ndeki özel kasasına yatırdığını biliyorum. Ailem dövizci ve kuyumcu olduğu için bazen de şahsi paralarını döviz ve altına çevirmelerine yardımcı olurdum.” ifadelerini kullandı.

EŞZAMANLI YAPILAN DİĞER GİZLİ TOPLANTILAR

O.C, Beylikdüzü Mado’daki toplantıların yanı sıra Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı, Hüseyin Köksal’ın tekstil firmasında yapılan toplantılara şahit olduğunu söyledi: “Bu toplantılarda da ellerinde çantalarla çıktıklarını ve usulsüz ihale konularını konuştuklarını gördüm.”

PARA ÇANTALARININ ARABADA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

O.C, şoförlük yaptığı iki yıl boyunca usulsüz işlemlerin konuşulduğuna, komisyon alındığına tanık olduğunu belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın’ın organizesinde bu işler yapılıyordu. Taşkın’ın özel şoförü olduğum için birçok şeye şahit oldum. İmamoğlu’nun paralarını Taşkın’a taşıttığını, bu çantaların arabada olduğunu gördüm. Gizli toplantılar genelde gece 23.00-01.00 arasında yapılırdı.” dedi.

POPÜLER MEDYA ŞİRKETİ SAHİBİ TANIK O.S’NİN İFADESİ

Tanık O.S, Popüler Medya şirketinin sahibi olduğunu, kardeşi E.S’nin açık hava reklam sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi. Kardeşiyle 2019 seçimlerine kadar birlikte çalıştıklarını belirten O.S, “Kardeşim 2020’de belediyeden metro ve dijital pano işi aldı. Büyük yatırım yaptı, ancak bu işi Panofeet Reklam AŞ’den alarak İlbak Holding’e 3 yıllığına verdiler. Sözleşme sonunda yenilediler.” dedi.

İZİN SÜREÇLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİK VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

O.S, belediyeden reklam izni almanın İmamoğlu döneminde zorlaştığını, bazı şirketlerden para talep edildiğini iddia ederek, “Çağlayan D-100 üzerindeki bir reklam alanı için izin vermediler, bir yıl sonra başkasına verdiler. Yenibosna E-5’teki MÜSİAD Genel Merkezi inşaatındaki reklam alanına da izin çıkm