Ekonomi

3 Yıllık Ekonomik Yol Haritası Açıklanıyor

3-yillik-ekonomik-yol-haritasi-aciklaniyor

TOPLANTIDA ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın yapılacak basın toplantısında, ekonomik politikalar açısından üç yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Programın açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basın toplantısının yarın saat 09.00’da gerçekleşeceğini belirtti. Ayrıca, “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz” şeklinde ifade etti.

PROGRAMIN TEMEL AMACI DEZENFLASYON VE KALICI REFAH

Yılmaz, programa dair detaylar verirken, “Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi sahiplenmesi ile birlikte, belirlenen hedeflere kararlılıkla ilerleyeceklerini ve Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacaklarını vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

A Rh+ Kan Grubu Yorgunluk Yaşıyor!

Son araştırmalar, kan grubunun kişilik özelliklerine etkisini ortaya koyuyor. Özellikle A Rh+ grubu bireylerin çabuk yorulma nedenleri ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Gündem

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'de yaptığı açıklamalarda CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert bir yanıt verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.