3 Yıllık Ekonomik Yol Haritası Açıklanıyor

TOPLANTIDA ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın yapılacak basın toplantısında, ekonomik politikalar açısından üç yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Programın açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basın toplantısının yarın saat 09.00’da gerçekleşeceğini belirtti. Ayrıca, “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz” şeklinde ifade etti.

PROGRAMIN TEMEL AMACI DEZENFLASYON VE KALICI REFAH

Yılmaz, programa dair detaylar verirken, “Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi sahiplenmesi ile birlikte, belirlenen hedeflere kararlılıkla ilerleyeceklerini ve Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacaklarını vurguladı.