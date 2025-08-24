Ekonomi

30 İlde 312 Arsa Satılacak! 307 BİN Liradan Başlıyor

ARSALARIN SATIŞI İÇİN YENİ FIRSATLAR

Türkiye genelindeki arsalar, Emlak Müzayede aracılığıyla satışa sunuluyor. 30 ilde toplam 312 arsanın satış listesi hazırlandı ve muhammen bedelleri belirlendi. İhaleyle yapılacak satışlar için belirlenen en düşük fiyat 307 bin lira olarak kaydedildi. Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova gibi illerde arsalar alıcı bekliyor.

İHALE TARİHİ VE YERİ

İhale, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da yapılacak. İstanbul’daki Toki Hizmet Binası’nın Konferans Salonu ile Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nden ihaleye katılmak mümkün olacak.

