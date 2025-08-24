30 İlde 312 Arsa Satılacak!

Gündem

EMLAK MÜZAYEDE İLE SATILACAK ARSALAR

Türkiye genelinde bulunan arsalar, Emlak Müzayede aracılığıyla satışa sunuluyor. 30 ilde toplamda 312 arsa satış listesine eklendi ve muhammen bedelleri belirlenmiş durumda. İhaleyle gerçekleştirilecek olan bu satışların en uygun fiyatı 307 bin lira olarak tespit edildi. Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova gibi illerde arsalar alıcı bekliyor.

İHALE TARİHİ VE KATILIM YERLERİ

İhale, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da yapılacak. İhaleye İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi üzerinden katılım sağlanabilecek.

Eski MKE Başkanı Gözaltına Alındı

Suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan da gözaltına alındı.
KABİNE YİNE AHLAT’TA TOPLANACAK

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü, yarın Bitlis'te düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ahlat'ta bir araya gelecek.

