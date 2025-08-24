30 İlde 312 Arsa Satılacak!

EMLAK MÜZAYEDE İLE SATILACAK ARSALAR

Türkiye genelinde bulunan arsalar, Emlak Müzayede aracılığıyla satışa sunuluyor. 30 ilde toplamda 312 arsa satış listesine eklendi ve muhammen bedelleri belirlenmiş durumda. İhaleyle gerçekleştirilecek olan bu satışların en uygun fiyatı 307 bin lira olarak tespit edildi. Adıyaman, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova gibi illerde arsalar alıcı bekliyor.

İHALE TARİHİ VE KATILIM YERLERİ

İhale, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da yapılacak. İhaleye İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi üzerinden katılım sağlanabilecek.