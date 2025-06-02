30-milyon-euro-bonservis-geliyor

BARİŞ ALPER YILMAZ’DA TARİHİ TRANSFER GELİŞMELERİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk coşkusunu yaşarken, 25 yaşındaki milli yıldız Barış Alper Yılmaz, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2024-25 sezonunda 14 gol ve 6 asist ile kariyerinde en yüksek sayıya ulaşan Barış Alper, Avrupa’nın gözdesi haline geldi. Nottingham Forest, West Ham United, Napoli ve RB Leipzig gibi takımlar milli futbolcuyu transfer listelerinin başına yazdı. Galatasaray yönetimi, Barış Alper için 30 milyon euro’luk bir bonservis bedeli belirledi. Eğer bu işlem gerçekleşirse, Sacha Boey’un rekorunu egale ederek Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak. Yıldız oyuncunun transfer kararını Milli Takım kampından sonra vereceği bilgisi alındı.

DİL DERSLERİYLE AVRUPA’YA HAZIRLIK

Barış Alper, Avrupa hayaline bir adım daha yaklaşmış durumda. Özel İngilizce ve İtalyanca dersleri almaya başlayan milli futbolcu, transferinin her detayını değerlendiriyor. 48 maçta 14 gol ve 6 asistle başarılara imza atan yıldızın, 20 milyon euro olan piyasa değerini aşan bir bonservis bedeliyle Avrupa’ya yelken açması bekleniyor.