300 Bin Yuva Tamamlandı, Anahtarlar Teslim Edildi

11 İLİ VURAN BÜYÜK YIKIM

6 Şubat depremlerinin üzerinden 28 ay geçerken devlet ve millet, ele ele vererek büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Sıcak bir yuvaya kavuşmak isteyen afetzedeler için projeler art arda hayata geçiriliyor.

KONUTLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Evlerin bazıları tamamlandı, diğerlerinde ise katlar bir bir yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alanda, 1.900 şantiye ve 1.581 köy evi şantiyesi ile toplamda 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalara devam ediyor. Konut ve iş yerlerinin yüzde 100’ünün yapımı başladı. Yıl sonunda 452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek.

BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILMIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için gece gündüz çalışan isimlerin başında geliyor. 11 ilde yaraların sarılması için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

300 BİNİNCİ KONUT HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Dün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla tamamlanan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da düzenlenen bir törenle depremzedelere teslim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILDI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık,” dedi.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Törende konuşan Bakan Kurum, “Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor,” ifadesini kullandı. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yılsonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kalmayana kadar çalışacaklarını belirtti. “Biz Malatyalı depremzedeler için, depremzede kardeşlerimiz için her ne yapıyorsak; aşkla, sevdayla, muhabbetle yapıyoruz. Biz birileri gibi, söz üstüne söz dizmiyoruz,” dedi.

304 BİN 859 KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ

Hatay’da 18 bin 348, Malatya’da 11 bin 47, Kahramanmaraş’ta 6 bin 411, Diyarbakır’da 5 bin 713, Adana’da 4 bin 60, Şanlıurfa’da 2 bin 676, Gaziantep’te 2 bin 449, Elazığ’da 1.709, Adıyaman’da 1.474 ve Osmaniye’de 313 bağımsız bölümün daha hak sahipleri belirlendi. Böylece toplamda teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836’ya ulaştı. Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı. 2025 yılı sonunda 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.