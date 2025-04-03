3000 TL, 6 Nisan’da Hesaplara Yatacak

BAŞBAKANLIK DESTEKLERİNE YENİ AÇIKLAMALAR

Mart ayının son günlerinde çeşitli bakanlıklar ile ilgili destekler hakkında bilgi verdikten sonra, nisan ayının başlarında bu desteklere yönelik beklentiler sürüyor. Bayram tatili süresince değişik destek programları kapsamında ödeme yapılıp yapılmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Nisan tarihinde, TC kimlik numarasının son hanesine göre mazot ve gübre desteği ödemelerinin devam edeceğini duyurdu. Bu destekler 25 Nisan tarihine kadar sürecek.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ HENÜZ BELİRSİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bayram tatili boyunca sosyal yardımların verilip verilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Bakanlıkların destekleriyle ilgili Ramazan Bayramı’nın sona ermesinin ardından araştırmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca farklı kurumların ödemeleri de dikkatli bir şekilde takip ediliyor.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

4 Nisan tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TC kimlik numarasının son hanesine göre mazot ve gübre desteği ödemelerinin devam edeceği yapılan açıklama ile netlik kazanırken, 4 Nisan tarihinde nisan ayının ilk tarımsal destek ödemesine ilişkin bir karar alınması durumunda bakanlık gerekli bilgileri sağlayacak.