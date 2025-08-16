31 Mart Sonrası Harita Değişti! Hangi Belediye Başkanları AK Parti’ye Geçti?

SEÇİM SONRASI SİYASİ DEĞİŞİM

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy alarak tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti, gerçekleştirdiği ‘siyasi transferlerle’ dikkatleri üzerine çekiyor. Seçimlerin ardından CHP, DEM, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı AK Parti’ye katılmaya başladı. Toplamda 56 belediye başkanının AK Parti’ye geçişi, yerel yönetimlerdeki siyasi dengelerin değişmesine yol açtı.

BELDE YÖNETİMLERİ AK PARTİ TERCİHİNDE

31 Mart 2024 sonrası politik ortamda kayda değer bir değişim gözlemlendi. Birçok il, ilçe ve belde yönetiminde tercihler artık AK Parti’den yana oldu. Sayısız belediye başkanı partilerinden istifa ederek AK Parti ile devam etme kararı aldı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi, biri de bağımsız olmak üzere toplamda 56 belediye başkanı AK Parti’ye dahil oldu.

KATILIMLARIN KAPSAMI VE BÖLGELER

Geçişler yalnızca belirli bölgelerle kısıtlı kalmadı. AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok isim yer aldı. Seçim sonrası bu katılım süreci, yerel yönetimlerdeki mevcut siyasi dengeleri önemli ölçüde etkiledi. Özellikle CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının bulunması, tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti yetkilileri, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” açıklamasını yaparken, muhalefet partileri bu geçişlere sert tepkiler veriyor.