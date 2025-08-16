31 Mart Sonrası Harita Değişti! Hangi Belediye Başkanları AK Parti’ye Geçti?

SEÇİMLERDEN SONRAKİ SİYASİ DEĞİŞİMLER

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy alarak tarihindeki ilk yerel seçimde ikinci parti konumuna düşen AK Parti, yaptığı ‘siyasi transferlerle’ dikkatleri üzerine çekti. Seçimlerin ardından CHP’li, DEM’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı, birer birer AK Parti’ye katıldı. Toplamda 56 belediye başkanının seçimler sonrasında AK Parti’ye geçmesi, yereldeki siyasi dengeleri de önemli ölçüde değiştirdi.

YEREL SEÇİM HARİTASI VE GEÇİŞLER

Yerel seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi tablo dikkat çekiyor. 31 Mart sonrasında birçok il, ilçe ve belde yönetimi, tercihini AK Parti’den yana kullandı. Onlarca belediye başkanı, partisinden istifa ederek AK Parti ile devam etmeyi seçti. 56 belediye başkanının 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi, biri de bağımsız olarak yer aldı. Önceki gün 24. yaş gününü kutlayan AK Parti, altı CHP’li, iki İYİ Partili ve bir bağımsız belediye başkanı ile katılım aldı.

KATILIMLARIN GÖSTERDİĞİ BÖLGELER

AK Parti’ye katılımlar sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmadı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanının katıldığı gözlemlendi. Seçim sonrası başlayan bu geçiş süreci yerel yönetimlerdeki siyasi dengeyi önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen isimler arasında büyükşehir belediye başkanlarının bulunması, tartışmalara yol açtı. AK Parti kurmayları, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” değerlendirmesini yaparken, muhalefet partileri bu geçişlere sert bir şekilde tepki gösteriyor.