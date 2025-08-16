31 Mart’ta Harita Değişti! Hangi Başkanlar AK Parti?

AK PARTİ’YE GEÇİŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy alarak tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti, gerçekleştirdiği ‘siyasi transferlerle’ önemli bir dikkat çekiyor. Seçimlerin ardından CHP, DEM, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı, birer birer AK Parti’ye geçiş yaptı. Toplamda 56 belediye başkanı, seçim sonrasında AK Parti’yi tercih ederek yereldeki siyasi dengeleri değiştirmiş oldu.

SIKÇA DEĞİŞİYOR SİYASİ TABLO

Yerel seçimlerden sonraki süreçte, siyasi tablo dikkat çekici bir şekilde değişim gösterdi. 31 Mart sonrası birçok il, ilçe ve belde yönetimi, tercihini AK Parti’den yana kullandı. Onlarca belediye başkanı, partisinden istifa ederek AK Parti ile yeni bir yolculuğa çıkma kararı aldı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgiler doğrultusunda, AK Parti’ye katılan 56 belediye başkanının arasında CHP, DEM, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi, DEVA ve bağımsız isimler yer alıyor.

HANGİ BELEDİYELER KATILDI?

AK Parti’ye katılan başkanlar sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp, geniş bir coğrafyadan destek buluyor. Şu ana kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı AK Parti’ye katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARTIŞMALARI DA GÜNDEME GELDİ

Seçim sonrası başlayan bu katılım süreci yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen büyükşehir belediye başkanlarının katılımları çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti kurmayları, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” açıklamasını yaparken, muhalefet partileri ise bu geçişlere sert tepki gösterdi.