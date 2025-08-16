31 Mart’tan Sonra Harita Değişti! Hangi Başkanlar AK Parti’ye Geçti?

SİYASİ TRANSFERLERİN ETKİSİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy alarak tarihte ilk kez yerel seçimde ikinci parti konumuna düşen AK Parti, dikkat çekici ‘siyasi transferler’ gerçekleştirdi. Seçimlerin ardından çeşitli partilere mensup birçok belediye başkanı, birer birer AK Parti’ye katıldı. Toplamda 56 belediye başkanı, seçim sonrasında AK Parti ile yola devam etme kararı aldı. Bu durum, yereldeki siyasi dengelerin de değişmesine sebep oldu.

Yerel seçimlerin hemen ardından, birçok il, ilçe ve belde yönetimi AK Parti’nin yanında yer aldı. Çok sayıda belediye başkanı, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçiş yaptı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; bu geçişler sonucunda aralarında 24’ü Yeniden Refah Partisi, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti ve biri de DEVA Partisi olmak üzere toplam 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı.

BELEDİYELERİN GEÇİŞİ

AK Parti’ye yapılan geçişler, sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmadı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Bu katılım süreci, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde değiştirdi ve özellikle CHP’den gelen büyükşehir belediye başkanlarının bulunması, tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti yetkilileri, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” açıklamasını yaparken, muhalefet partileri ise bu geçişlere sert karşılık verdi.