31 Mart’tan Sonra Harita Değişti! Hangi Belediyeler AK Parti’ye Geçti?

YEREL SEÇİMLERİN SONRASI SİYASİ DEĞİŞİMLER

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde %35,48 oy alarak ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti, dikkat çekici ‘siyasi transferler’ gerçekleştirdi. Seçimlerin ardından birçok belediye başkanı, CHP, DEM, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi, DEVA gibi farklı partilerden AK Parti’ye katıldı. Toplamda 56 belediye başkanı, seçimlerin ardından AK Parti’ye geçti ve yerel siyasi dengeler de değişti.

KATILIMLARIN DAĞILIMI VE ETKİLERİ

Yerel seçimlerin ardından yaşanan siyasi tablo, dikkat çekici bir hal aldı. Birçok il, ilçe ve belde yönetimi, tercihini AK Parti’den yana kullandı ve birçok belediye başkanı partisinden istifa edip AK Parti ile yola devam etme kararı aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, 7’si CHP, 7’si İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM, biri DEVA gibi partilerden toplamda 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ GEÇİŞİ

Geçmiş günlerde AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında 24. yaş gününü kutlayan partiyi tercih eden altı CHP’li, iki İYİ Partili ve bir bağımsız bulunuyordu. Geçen yıl, AK Parti’nin 23. yaş gününde de 13 belediye başkanı katılmıştı. Bu katılımlar, Türkiye’nin çeşitli illerinde etkili oldu. AK Parti’ye katılan belediye başkanları, Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova ve daha birçok ilden geldi.

SİYASİ TARTIŞMALAR VE GÖRÜŞLER

Seçim sonrası başlayan bu katılım süreci, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen belediye başkanları arasında büyükşehir belediye başkanlarının bulunması bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti kurmayları, “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” ifadesini kullanırken, muhalefet partileri bu geçişlere sert tepkiler gösterdi.