31 Ülkede Kolera Alarmı! 4 Bin 738 Kişi Kaybetti

DÜNYADA KOLERA VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kolera vakalarının yayıldığı ve ölüm oranlarının arttığını bildiriyor. DSÖ’nün yayımladığı raporda, şu anda 31 ülkede kolera salgınının meydana geldiği ve 4 bin 738 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Raporda, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” şeklindeki ifadelere yer veriliyor. DSÖ, salgınlardaki artışın en temel nedenlerini çatışmalar, yoksulluk ve altyapı eksiklikleri olarak açıklıyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve sel felaketlerinden etkilenen alanlarda riskin daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

NİJERYA’DA KOLERA SALGINI

Kolera nedeniyle Nijerya’da da alarm durumuna geçilmiş durumda. Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde kolera salgını sonucunda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Eyaletteki 11 yerleşim yerinde 200’den fazla kişi enfekte olmuş durumda. Yerel yetkililer, ülkedeki sınırlı sağlık hizmetlerine erişim ve güvenlik sorunlarının durumu daha da kötüleştirdiğini aktarıyor. Gurusu köyünden yetkili Muhammed Jibci ise “Şu anda 21’den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda ancak 3 kişi, Nasarawa Genel Hastanesi’ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti” şeklinde bilgi veriyor.

ACİL MÜDAHALE TALEBİ

Zamfara eyaletinde milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, hükümete ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yapıyor. Gumi, “Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır” ifadesiyle bölgeye acil müdahale ekiplerinin ve kolera tedavi merkezlerinin gönderilmesi gerektiğini talep ediyor.

