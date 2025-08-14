Gündem

34 Pv 8658 Plakalı Otobüs Çarpıştı

KAZA SEMPTOMLARI VE YERİ

Henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü ve 36 SD 578 plakalı traktör, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

ÇARPICI YARALILAR

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Polis ekipleri, kazanın nedenine dair incelemelerini sürdürüyor.

