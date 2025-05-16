35 Yaş Sınırı Uygulanacak Yeni Düzenleme

TORBA YASADA KRİTİK DÜZENLEMELER

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni torba yasa, devlet memurluğuna giriş ve görev süreleriyle ilgili birçok önemli düzenleme içeriyor. Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki bazı maddeleri iptal etmesi sonrasında hazırlanan bu yasa, yürürlüğe girdi.

MEMUR ALIMLARINDA 35 YAŞ SINIRI

Yapılan düzenlemeye göre, devlet memurluğu ve kamu kurumlarının gerçekleştireceği yarışma sınavlarında 35 yaş sınırı uygulanacak. Bu değişiklik, kariyer meslekleri için başvuru şartlarını önemli ölçüde etkileyecek bir durum oluşturuyor.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI DEĞİŞİYOR

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin yapısında da dikkate değer bir değişiklik yapıldı. Mahkemenin başkanlığı artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek. Bu düzenlemenin, yargı organları arasındaki yetki paylaşımını daha şeffaf hale getirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

BAKAN MÜŞAVİRLİĞİ SİSTEMİ YENİDEN TANIMLANIYOR

Bakanlıklarda özel öneme sahip konularda bakana destek vermek üzere bakan müşaviri ataması yapılabilecek. Müşavirler, doğrudan bakana bağlı çalışacak ve yalnızca bakanın görev süresi boyunca görevde bulunacak. Gerek duyulması halinde, bu kişilerin görevden alınması da mümkün olabiliyor.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAMINA YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeyle birlikte, Yükseköğretim Kurulu, Kalite Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları gibi kurumların merkezi teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

ÜST KURULLARDA SİYASİ BAĞLANTI ŞARTI GETİRİLİYOR

Torba yasa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev alacak üyelerin herhangi bir siyasi partinin yönetiminde veya denetim organlarında yer almamasını şart koşuyor. Bu düzenlemenin, tarafsızlık ilkesini güçlendireceği hedefleniyor.