36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yasa dışı bahis operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu. 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda toplamda 104 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla gerçekleştirildi.

YEDİ AYLIK TAKİP ÇALIŞMALARI SONUCU

Yerlikaya, yaptığı açıklamada operasyonların 7 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından düzenlendiğini belirtti. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Kayseri, Kocaeli gibi 36 il, eş zamanlı olarak baskınların yapıldığı yerler arasında yer aldı. Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yaparak bu suçlara teşvik ettiği ortaya çıktı.

FENOMEN HESAPLAR HEDEF ALINDI

Bu operasyonlarda, 1 milyondan fazla takipçisi olan anonim ve fenomen sosyal medya hesaplarının yöneticileri de gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, “Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini tehdit eden bir suçtur,” diyerek siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

OPERASYONUN YAPILDIĞI İLLER

Operasyonlar Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis ve sanal kumarın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, bu tür suçlarla mücadelede “sanal devriyelerin” 7/24 görevde bulunduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet güçlerine teşekkür etti.