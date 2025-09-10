37 İlin Emniyet Müdürü Değişti

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YENİ ATAMALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kararnameye göre, 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 il emniyet müdürü ise merkeze alındı.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA DETAYLARI

‘’Rüşvet’’ soruşturması nedeniyle tutuklanan ve görevinden alınan eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın yerine Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı. Arslan’ın da merkeze alındığı bildirildi. Merkeze alınan emniyet müdürleri arasında Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin yer alıyor. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

ÖZEL HAREKAT VE TEM DAİRE BAŞKANLARINA YENİ GÖREVLER

Kararnamede, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı’nın yeni görevleri de dikkat çekti. Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanırken Dağıstanlı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Ayrıca, Emniyet Koruma Daire Başkanı Tamer Taş Kastamonu İl Emniyet Müdürü, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürü ve Trafik Başkanı Muhittin Ayhan da Edirne Emniyet Müdürü olarak atandı.