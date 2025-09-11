37 İlin Emniyet Müdürü Değişti

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARI YAYIMLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan kararnameyle birlikte, 37 ilde emniyet müdürleri değişti. Aynı zamanda, 22 il emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

RÜŞVET SORUŞTURMASI SONRASI ATAMALAR

Atama kararları arasında dikkat çeken bir durum, ‘rüşvet’ soruşturması nedeniyle tutuklanıp görevi sona erdirilen eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın ardından, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu’nun bu göreve atanması oldu. İlker Arslan, merkeze çekilen emniyet müdürleri arasında yer aldı.

22 İL EMNİYET MÜDRÜRLERİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Merkeze çekilen 22 il emniyet müdürü arasında Şırnak, Bartın, Bitlis, Erzurum, Uşak, Sivas, Malatya, Adıyaman, Kırşehir, Karabük, Muğla, Bilecik, Çanakkale, Kırıkkale, Giresun, Antalya, Trabzon, Mersin, Tunceli, Bolu ve Mardin bulunuyor. Ayrıca, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

ÖZEL HAREKAT VE TEM DAİRE BAŞKANLIKLARIYLA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Kararnamede diğer dikkat çekici atamalar ise Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı hakkında gerçekleşti. Süleyman Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Ergün Dağıstanlı ise Çanakkale İl Emniyet Müdürü oldu. Bunun dışında; Emniyet Koruma Daire Başkanı Tamer Taş Kastamonu İl Emniyet Müdürü, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürü ve Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ise Edirne Emniyet Müdürü olarak atandı.