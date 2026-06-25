37 Yıldır Aynı Okulda Öğretmen ve İdareci

Eğitim
Öğretmen bir masada not alıyor, arka planda ofis eşyaları var
Öcal Mehmet Varınca, 37 yıl boyunca mezun olduğu okulda eğitim vermeye devam ediyor.
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Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinin tarihine “1 numaralı diploma” ile adını yazdıran 62 yaşındaki Öcal Mehmet Varınca, mezun olduğu okulda tam 37 yıldır görev yapıyor. Okulda önce kendi öğretmenleriyle mesai arkadaşı oldu. Şimdi ise eski öğrencisi okul müdürüyle omuz omuza çalışıyor.

OKULUN İLK MEZUNU 37 YIL SONRA HALA AYNI SIRALARDA

Eğitim hayatına Gümüşhane’de başlayan Varınca, babasının emekliliği sonrası Bayburt’a döndü. 1975 yılında adım attığı okuldan 1981-1982’de birincilikle mezun oldu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Çankırı’da kısa süre görev yaptıktan sonra 22 Aralık 1989’da mezun olduğu okula atandı.

ESKİ ÖĞRETMENLERİYLE 15 YIL MESAİ ARKADAŞLIĞI YAPTI

Müdür Yardımcısı Varınca, bu deneyimi şöyle anlattı: “Tam 15 yıl kendi öğretmenlerimle çalıştım. Zaman geçti ve yetiştirdiğimiz öğrencilerle buluştuk. Eğitime inanarak hizmet ediyorum. Şu anki okul müdürüm eski öğrencim. Saygı ve sevgiyle görev yapıyoruz. 3 yıl sonra yaş haddinden emekli olacağım.”

ZOR DÖNEMLERDE REHBERLİK YAPAN HOCAYA ÖĞRENCİSİNDEN VEFA

Okul Müdürü Adil Kacır, 1995-1999 yılları arasında Varınca’nın öğrencisiydi. Kacır, hocasının tüm şehir için yaşayan bir çınar olduğunu söyledi. “Binlerce öğrenciyi din, ahlak ve değer temeliyle yetiştirdi. Onun öğrencileri ülkenin dört bir yanında görev yapıyor. Dün öğrencisiydim, bugün onunla omuz omuza çalışmak büyük onur.”

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