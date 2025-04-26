38 Yaş Sınırı Devlet Memurluğuna Geliyor

TBMM’YE SUNULAN YENİ KANUN TEKLİFİ

TBMM’ye sunulan “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda pek çok yasal düzenlemeyi yeniden şekillendiriyor. AK Parti tarafından hazırlanan bu teklif, kamu yönetimi ve kamu personel sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor. Teklifin kapsamı dâhilinde, devlet memurluğunda bir yaş sınırlaması uygulanacak ve bu sınır 35 olarak belirleniyor.

HİZMETTEN AYRILAN VERGİ DENETÇİLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Teklife göre, görevden ayrılan vergi denetçilerinin, üç yıl boyunca denetledikleri mükelleflerle herhangi bir ilişki kurmaları yasaklanacak. Bu düzenleme, kamu görevlilerinin tarafsızlığı ve etik ilkelere bağlılığı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TRT İLE İLGİLİ KAPSAMLI DÜZENLEMELER

Teklifte ayrıca, TRT ile ilgili kapsamlı düzenlemelere de yer veriliyor. TRT’nin şirket kurma, ortaklık tesis etme ve personel istihdamı ile ilgili hükümleri yeniden tanımlanırken, kurumun özel hukuk hükümlerine tabi personel yapısı netleştiriliyor. Bunun yanı sıra, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyelerinin taşıması gereken nitelikler de güncelleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ VE KAMU İHALE KURULU ÖNERİLERİ

Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde görevli personelin yetki alanları genişletilirken, Kamu İhale Kurulu üyeleri için siyasi parti bağlantısının yasaklanması öneriliyor. Bu değişiklik, kamu kurumlarının siyasi etkilerden arındırılmasına yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, kamu kurumlarında sözleşmeli veya iş mevzuatına tabi uzman istihdamına ilişkin usul ve esaslar da açıkça düzenleniyor.

UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMENİN GEREKLERİ

Yerli ve yabancı uzmanların geçici süreyle çalıştırılmasına olanak tanınırken, bu kişilerin kazanılmış hak elde etmeyecekleri belirtiliyor. Bu düzenleme ile, çeşitli alanlarda uzman istihdamına yönelik esneklik sağlanıyor.